俗話說民以食為天，台灣除了不分地域性的魯肉飯以外，南北各縣市也存在很多代表性美食。不過有網友好奇，什麼食物是過譽甚至是難吃的呢？貼文一出掀起熱議，沒想到最多人認同名不符實的，竟是來自台南的棺材板！

原PO在PTT以「台灣最過譽甚至難吃的食物？」為題發文表示，他認為清蒸肉圓就屬於過譽的食物，「那個皮根本鼻涕，毫無口感可言；醬汁味壓過肉味，完全不知道在吃三X」，不過他也好奇其他人的答案是什麼，因此上網發文求解。

其中不少人認為答案是淡水阿給，「阿給吧，吃完滿臉問號」、「阿給，欸不對，阿給有礜過嗎」，不過最多人認為棺材板最過譽，「棺材板，吃完覺得，就這樣？」、「棺材板，裡面的料是玉米濃湯味，笑死」、「台南棺材板，搞笑的東西」。

另外也有許多人紛紛分享心目中的過譽食物，「鼎邊趖」、「鱔魚意麵，好吃難吃天差地遠…」、「蚵仔煎，很像鼻涕，嘔」、「新竹麥當勞啊，每個新竹人都推，吃過覺得很普通，啊不就麥當勞」、「碗粿，本質上跟肉圓一樣沒醬汁就是垃圾」、「台中最噁心的就是大麵羹」、「炸肉圓，皮根本難咬」。