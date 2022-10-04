近來台灣各地公有人行道的亂象頻傳，彰化縣有透天厝「吃掉」整個人行道，高雄市也出現兩根電線杆中的超短人行道，屢屢引發熱議。有網友就好奇詢問，「為什麼台灣選舉政見都不推人行道？」釣出內行人士分析，早期台灣都市規劃趕不上汽機車發展速度，才會導致造成人行道缺乏的現象，由於拓寬或興建人行道都會得罪人，未來恐怕只能靠都更才能解決人行道的問題。

原PO在PTT發文表示，從台灣解嚴開放選舉以來，好像幾乎沒有候選人政見有列興建人行道，「是因為覺得這太簡單，沒列的價值嗎？還是選民普遍不認為人行道很重要？」但台灣明明相當缺乏人行道，比起現在許多候選人提出老人津貼、育兒補貼等政見，「啊老人小孩走在路上就被撞死了，發一堆津貼補貼有什麼用？」讓他相當好奇背後原因。

對此，許多人紛紛回應，「這又不是大型政見，跟挖水溝同等級」、「弄人行道拆違建啊，馬上掉票」、「我家這邊拓寬人行道還會被靠腰人行道這麼大幹嘛，能走就好」、「人行道是基本的跟埋地下管線一樣」、「發錢比較簡單又不會得罪人」、「等一下說你這政見乾脆選里長就好」。

有網友指出，拓寬或興建人行道都會犧牲部分土地，犧牲道路會造成車輛交通不便，犧牲路肩會導致附近居民沒地方停車，犧牲建物空間則是涉及民間財產，就算砸大錢都不一定能成事，不管如何都會流失選票，自然不會有候選人提出相關政見；目前都更或是新建案都已要求預留人行道、騎樓，既有市區的人行道只能仰賴都更，其他都得花錢、得罪人，因此政府不會主動行動。