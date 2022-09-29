隨著蘋果逐步提高印度的iPhone製造產能，蘋果正實現分散全球供應鏈大計，而印度也順利朝向「印度製造(Made In IndiaMII)」目標邁進。印度吸金能力、龐大內需市場使得它成為被看好的明日之星，是今年逆勢上漲股市之一。相對於成熟國家穩健發展，新興市場具有高成長、高波動特性，建議可透過專業團隊主動挖掘投資機會。

元大印度基金研究團隊表示，回顧過往自2014年印度總理莫迪上任以來，為了健全國內經商環境，吸引外資，陸續實施「廢鈔」、「商品服務稅（GST）」，展現改革決心，「莫迪經濟學」一路走來雖非平坦順利，但印度經濟表現與影響力過去幾年開出長紅，即使一度經歷新冠肺炎疫情重創，疫情獲得控制後很快浴火重生，並在2021年底超越英國成為全球第五大經濟體，僅次於美、中、日、德。據彭博資訊，莫迪上任後，外商直接投資(FDI)每年持續增加，2015財年至2022財年，金額從307億美元到588億美元。

美中貿易戰以來，眼見全球供應鏈重新洗牌，印度順勢推出生產連結激勵計畫(PLI)、電子元件及半導體製造業促進計畫(SPECS)、電子製造聚落(EMC)2.0，正在開花結果，已經成功吸引半導體、手機、醫藥、家電、電子零組件、新能源等產業大廠興趣，包含Google、蘋果、富士康、三星、Panasonic等前往進駐或有合資計畫。印度券商Spark統計，預計這些計畫未來五年可吸引4兆以上盧比資金投入。

今年聯準會升息力道加緊，美元獨強，7月以來外資在印度轉賣為買，印度盧比相對抗跌，股市更是逆勢上漲，顯示經濟表現獲得外資肯定。根據世界銀行6月預估，印度GDP在全球主要國家中居冠且預期至2024年都保持名列前茅。國際貨幣基金(IMF)最近研究指出，過去最被人詬病的極端貧窮、消費不平等現象正在改善。

受惠人口紅利帶來的內需強勁及企業獲利成長，過去20年印度股市經歷多空考驗屢創新高，總報酬率達14倍，領先同期全球MSCI世界指數的332％。元大印度基金研究團隊表示，印度新氣象令人期待，因屬於新興市場，充滿新興市場的機會與風險，個別產業及公司表現差異大。透過主動型基金，較能挖掘中小型股的新興潛力，操作上也相對靈活彈性。