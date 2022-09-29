國、民兩黨台南市長參選人不約而同於教師節提出教育政策訴求，針對國民黨台南市長參選人謝龍介所提6大教育政策，台南市教育局今天表示，市長黃偉哲上任以來，挹注充裕資源於教育，爭取中央建設經費不遺餘力，各項教育政策推動成果卓著。

教育局指出，台南4年來教育成果反映在近期各項民調，無論遠見雜誌、黃昆輝教育基金會、天下雜誌幸福城市大調查，台南市教育和文教力表現皆是六都第一，甚至全國第一。

教育局長鄭新輝指出，近年教育施政重點為「扎根基礎 迎向未來：點亮每個孩子心中的希望」，未來施政重點包括持續依幼生供需情形，增設公共化幼兒園，向下招收2歲專班，目前設126班提供2942名（含2歲專班38班512名），未來平價教保服務比例逾9成以上。

此外，也結合中央地方經費設置45座創意校園兒童遊戲場，辦理430所公私立學校與幼兒園遊戲場改善，計2億6400萬元，未來持續採「共融式」精神建置校園友善遊戲空間。積極列管裁併校區計10座，活化率達100％，引進在地團體資源，多元活化使用於長照、生態、社大、職探、戶外教育等。

教育局強調，每年編列及爭取近4億元經費補助弱勢學童營養午餐等經費，全市自辦廚房供應午餐比例達94％，為6都第一；推動午餐中央廚房化，設有中央廚房55校、受供餐學校已達148校，並推動餐前五分鐘等飲食教育，表現皆為六都第一。

尤其，疫情期間超前部署推出公版直播教學國家隊，創造900萬人次觀看點閱量；「生生用平版」率先成立數位學習推動辦公室，選購完成3萬1656台平板，今年7月平板全數配送入校使用，教師指定完成A1、A2數位學習工作坊，達成率超過90％，全國第一。

此外，也推動新住民子女學習新住民語文，開課317班，開班數增近6倍；辦理286棟校舍補強工程及61棟校舍重建，總計50億4000萬元；強化中小學程式教育，組成「Scratch程式教學專業社群」，開發適合國小3到6年級程式語言教材與教學內容，推動「偏鄉AI機器人教育發展學校徵選計畫，連續4年服務偏鄉師生，參賽率提升至93％。