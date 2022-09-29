日前由金手指獎組委會、金犢獎組委會承辦的DS數字藝術節於大陸地區舉辦線上發佈會，特別邀請到技嘉科技大陸區總經理劉孟宗與會分享以「元宇宙概念與關聯」為題，帶大家瞭解元宇宙基礎的應用並講解元宇宙的商業價值鏈。

根據Jon Radoff提出的元宇宙市場地圖，將元宇宙分成七層價值鏈，以底層基礎設施為出發，支撐起往後元宇宙的發展，在建立基礎設施運作平臺後再利用人機交互設備作為進入虛擬世界的工具。去中心化與空間計算等前緣技術把虛擬世界變得更加豐富與沉浸感，而又透過長時間的用戶行為大數據搜集，AI可以精准掌握使用者的需求，形成完善的商業價值鏈。

他以NVIDIA與BMW合作打造的數字孿生工廠為例，指出透過虛擬工廠模擬，工程師能在設計階段就先預測到生產後可能會面臨到的一切問題，如此能大大的預防損失、降低不良率並增加生產效率。然而，他提醒大家元宇宙其實不僅僅是將物理世界的轉換成3D化而已，目標是要讓虛擬世界與現實世界產生同步的互動。由工廠應用放眼全球各地，囊括城市、交通、氣候等，形成全尺度的維度模擬未來才能跳脫框架創造無限的可能。

無處不在的全尺度數字延伸。（圖／技嘉科技提供）

而在元宇宙發展擴張的同時也益發仰賴伺服器的搭載能力，本身就是以生產電腦硬體設備起家的技嘉科技除了優化原有的高效能硬體外也往虛擬世界中所強調的數字沉浸式體驗領域邁進，讓軟硬體交互搭配應用，實現虛實整合的創作。

時報金犢獎在過去就曾與技嘉科技合作，透過IP設計形式讓品牌定位更為彰顯且深遠，承載技嘉彙集30多年堅硬實力。

DS數字藝術節向熱愛藝術創作有志於元宇宙發展的創作者，包括但不限於國內外藝術設計類院校的學生，新銳插畫師、獨立藝術家、視覺藝術家、建模藝術家、新媒體設計師及創意視頻製作團隊等發出參賽邀約。

即日起至10月20日火熱征件中，詳細參賽辦法請參閱DS數字藝術節官網。