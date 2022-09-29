我邊境逐漸鬆綁，小三通客運重啟議題受到關注。陸委會副主委邱垂正今（29）日強調，政府以兩岸民眾權益為本，會適時公布重啟小三通。他還表示，我方於金馬的CIQS通關團隊已準備就緒，並反問對岸的CIQS團隊「你們的人在哪裡？」

被問及小三通重啟一事，邱垂正於例行記者會上表示，陸委會是根據最新疫情的發展及整體情勢持續滾動檢討，並逐步恢復兩岸健康有序的人員交流。他重申，關於小三通客運復航的時機，需要考量整體疫情、金馬的防疫及醫療量能、當地的民意，以及兩岸互動的最新情勢等因素，陸委會也會持續與地方政府及相關機關進行溝通研議。

他表示，政府重視各界及金馬鄉親的意見，有關建議均會納入評估及規畫參考，在做好相關準備及溝通後，會適時公布重啟小三通。

面對記者持續追問，邱垂正指出，我方於金馬的CIQS通關團隊已準備就緒，並反問對岸的CIQS團隊「是不是都還沒有整備」、「你們的人在哪裡？」。他說，這些都需要兩岸進一步的互動，待時機成熟、我方防疫處置趨於完整，自然就會適時啟動。

CIQS是由海關、證照查驗、檢疫、安全檢查等單位組成之團隊。