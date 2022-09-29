第一屆濟公文化節的濟公盃繪畫創作比賽，民眾踴躍參加。（社團法人宜蘭縣有愚齋慈善共修協會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

去年舉辦的第一屆濟公文化節活動，宜蘭縣政府衛生局局長徐迺維到場參加儀式。（社團法人宜蘭縣有愚齋慈善共修協會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

社團法人宜蘭縣有愚齋慈善共修協會、頭城觀音院，去年12月4日舉辦的「第一屆2021濟公文化節公益園遊會」，獲得廣大迴響；今年第二屆公益園遊會將在10月1日宜蘭縣中興文創園區登場；屆時會將募集到的1.2萬份愛心物資捐贈給宜蘭縣社會處，及贈送6萬元園遊券給宜蘭家扶中心，邀請其受助家庭同歡。

頭城觀音院院長曾惠卿說，該活動源於濟公師父在去年疫情最嚴重的時候特別降駕指示，要在中興文創園區舉辦愛心園遊會活動，遂去年第一屆文化節成功募集了千份愛心物資，另邀請宜蘭家扶中心100戶的受扶助家庭參加、贈送園遊券，當天活動現場有上千人共襄盛舉，順利圓滿結束。

曾惠卿表示，今年疫情期再次打亂民眾生活跟重創經濟，院方秉持著「人不獨親其親，不獨子其子」慈悲為懷的信念，持續照顧縣內需要協助的家庭、學童，除了定期訪視、送物資與發放救助金外，未來計畫成立教育館輔導學童，盼提升競爭力、解決隔代教養、縮短城鄉差距，把善念傳承生生不滅。

協會說明，今年公益園遊會在10月1日的中興文創園區舉辦，將募集1.2萬份白米、麵條、奶粉、麥片、泡麵、罐頭、餅干及飲品等，捐贈給縣府社會處轉送各鄉鎮發放給關懷戶，及捐贈6萬元園遊券給宜蘭家扶中心150多戶受助家庭，並提供縣內清寒家庭物資、園遊券、餐盒等。

協會指出，活動當天除募集物資贈於社會處外，另有100家公益園遊攤位，及縣內幼兒園、國小、國中與社區團體表演樂器與才藝等節目，邀請民眾同歡，還會募集300袋熱血的捐血活動、福袋義賣、濟公盃繪畫創作「魔術方塊」比賽，有興趣民眾可現場報名參加。