高雄一名女子小花（化名）今年5月倒完垃圾準備回家時，突然遭到一名田姓男子從後方環抱並襲胸，小花被嚇到用腳踹對方，田男卻騎乘機車逃離現場。小花事後報警提告，田男卻辯稱是「頭暈」才是不小心抱到，高雄地院不採信其說詞，依性騷擾罪判田男拘役50日，可易科罰金5萬元，可上訴。

據判決書指出，小花在今年2月5日下午4時許，在住家附近倒完垃圾準備進家門時，遭到一名男子從後方環抱並襲胸，小花雖隨即轉身踹他抵抗並大聲喝斥，但男子卻已騎乘機車逃離現場。

小花氣得報警提告，控訴她突然遭旁邊的陌生男性，徒手從後方抱住，並以右手徒手觸摸她的胸部；田男則坦承有環抱她，但矢口否認有摸她胸部，辯稱「我頭暈暈的，是不小心抱，但沒有摸到胸部」等語。法官檢視現場監視器翻拍照片，認為田男之行為證據確鑿。

高雄地院審理後，認為2人素不相識，小花無理由刻意誣陷田男，且倘如田男所言，當時有頭暈情形，又怎麼有力氣舉起雙手環抱小花，因此不採信田男說詞。

法官認為田男不尊重他人身體自主權，為逞一己私慾，對小花性騷擾，已造成其內心恐懼及在心理上形成難以回復之傷害，犯後又否認犯行，且未有任何損害賠償或道歉之舉，以徵得小花之原諒，依性騷擾罪判田男拘役50日，可易科罰金5萬元，全案仍可上訴。