新北市一名黃姓男子有多項性騷擾前科，但去年8月間仍學不乖，三度隨機對女性性騷擾，慘被移送法辦。新北地院審結，李男犯性騷擾等3罪，各處4月徒刑，應執行9月，得易科罰金27萬元。可上訴。

判決書指出，51歲黃姓男子有多項性騷擾前科遭判刑，卻不知悔改，於去年8月間騎機車行經新北市樹林區俊英街，見一名女子A獨自行走在前方，便將機車行駛到A女前方，待A女經過後，加速駛到A女身邊觸摸其胸部1次。

同年10月某日晚間，黃男前往新北市某間量販超市購物，見B女隻身購物，遂故意走近B女，以身體觸碰B女的肩膀、手臂與其他身體部位，B女察覺後大聲喝斥，黃男則回應「抱歉抱歉」後離去；同年月間，黃男再度於量販超市偷摸C女的大腿。案經A、B、C報警提告，警方偵查後函送新北地檢署。

黃男接受偵訊時，坦承有觸摸B與C，但稱那是無意識狀態下做出的動作，檢方認為黃男反覆涉及相同案件，痛斥黃男為了個人私慾，隨意侵犯他人身體隱私部位，犯罪動機可議，且犯後態度輕率惡劣，故向法院求處重量刑。

新北地院法官勘驗證據，認定黃男有性騷擾前科仍未知悔改，顯然缺乏尊重他人身體自主權利的觀念，也對3名被害人造成身心傷害，酌情後依犯性騷擾防治法第25條第1項等3罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑9月，得易科罰金27萬元。可上訴。