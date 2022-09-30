歐美消費不振，貨櫃運價跌不停，30日最新一周上海出口貨櫃運價指數SCFI一舉跌破2,000點大關，連續16周下跌，美西線下跌逾1成，美東線下跌％、歐洲線下跌6.73％。業界解讀，目前手上有貨運價好談，部分船公司美西線運價甚至出現成本價，貨櫃海運已經進入買家市場！

據最新報價，SCFI指數本周下啑7.19％至1,922.95點，歐美主要長程線、亞洲近洋主要航線運價全數積弱不振。

其中，上海到美西每40呎櫃運價2,399美元，下跌285美元、周10.61％，美東線每40呎櫃運價6,159美元，下跌379美元、周跌5.79％。

上海到歐洲線每20呎櫃運價2,950美元，下跌213美元、週跌6.73％；地中海航線每20呎櫃運價2,999美元，下跌250美元、週跌7.69％。東南亞新加坡航點每20呎櫃運價348美元，下跌38美元、周跌9.8％。