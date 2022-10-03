「隱藏知識」在商業世界非常重要，地位舉足輕重。因為明面上的知識誰都看得見，誰都能學習，而如果你掌握了某些難以破解的隱藏知識，利用這些知識來製造產品和服務客戶，你就可能在一個比較長的時間裡穩穩占據市場優勢。

但是，隱藏知識不可能從任何公開的渠道獲得：凡是寫在書本上的知識都不是隱藏知識，凡是學校裡老師講授的知識都不是隱藏知識，凡是能在互聯網上搜尋到的知識都不是隱藏知識。早在近200年前，就有絕頂聰明的人想清楚了這一點。

19世紀30年代，居住在倫敦的年輕發明家亨利‧貝塞麥偶然得知，用來裝飾畫作的金粉售價高昂。他買了一罐拿回家檢驗，發現這些金粉不含黃金，成分全部是銅。以銅為材料，經由特定的工藝，將其做成極細微的顆粒後，就能形成類似金粉的視覺觀感。這些「金粉」在歐洲的油畫、壁畫、建築裝飾中應用廣泛，銷量很好，畢竟很少有人會富裕到用真金來做裝飾。

為什麼銅做的「金粉」也能賣很貴呢？原因是這種東西真不好做，能生產這種產品的商家非常少，而且全部來自德國紐倫堡的一個地方，其他地方的人根本不知道生產方法。

然後貝塞麥就做了兩件事。首先，他拚命找資料，終於找到一本《工藝全書》，在書裡面發現了生產銅質「金粉」的方法─全手工製作，煩瑣費時。他斷定這就是紐倫堡工匠生產「金粉」的方法。

第二件事，他想改進這項傳統工藝，因為傳統工藝的手工生產方式非常低效，導致產品價格高昂。如果他能設計一套新工藝，用機器來生產，不僅成本更低，而且產品品質會更好。經過幾個月的嘗試，貝塞麥以蒸汽機為動力，改造現有的金屬加工設備，終於找到了用流水線生產「金粉」的方法。

更令人讚歎的是貝塞麥接下來的操作。貝塞麥意識到，這個能給他帶來鉅額利潤的生意絕對不能為外人所知，所以他想盡辦法來保守祕密，主要採取了以下措施：

1.沒有申請專利。

2.不購買成套的金屬加工設備，而是從不同的地方購買零件，然後自行組裝。這樣就不會有人以成套設備的購買記錄為線索，猜出他的生產工藝。

3.生產車間只有一個入口，沒有窗戶，設備分別放在3個隔間裡，在牆上打洞使各設備連接，整個車間宛如一個黑箱。

4.整條流水線盡量自動化運行，把用工人數降到最少，減少洩密的可能性。

5.瞭解全部工藝和設備的人只有貝塞麥和他信得過的3個親戚。

按照這套方式，貝塞麥將自己的「金粉」製造工藝保密了40年。雖然其銅質「金粉」的價格只有原先產品的1/40，但他還是賺得盆滿缽滿。

他把這些錢拿來用於推動其他的發明創造，成果遍地開花，其中最重要的一項是「酸性底吹轉爐煉鋼法」，這是歷史上第一個大規模煉鋼方法，推動人類進入鋼的時代。他一生共獲得114項發明專利，其中許多讓他獲利頗豐。他成了19世紀歐洲首屈一指的發明大王，也是用頭腦致富的典範。

貝塞麥用極為保密的方式生產自己研發的銅質「金粉」是非常明智的。這讓我想起2017年的一則新聞，老干媽公司的員工賈某竊取了老干媽辣椒醬的生產工藝等重要資訊，將機密資訊泄露給另一家食品加工企業，生產出與老干媽辣椒醬口味極其相似的仿製品。幸運的是，賈某很快被警察機關抓獲。但是，商業機密的泄露，給老干媽公司帶來巨大的損失。從這個案子可以看出，生產工藝的保密性對於老干媽公司是多麼重要。

所以，認為寫在書上的才叫知識，這種觀念是有一定局限性的。史丹佛大學的航空工程學專家沃爾特‧文森蒂認為，知識可以分成兩類：一類叫描述性知識，還有一類叫規定性知識。描述性知識指的是描述事物本來面目的知識，比如物理和化學知識描述了物質的內在屬性，它們就屬於這類知識；規定性知識指的是要實現某種規定或者標準所需要的知識，比如要想做出特別好吃的剁椒魚頭，應該有一些特別的技法或者用料上的講究，這些就屬於規定性知識。

我們從小到大讀了這麼多年書，只是知道了一些描述性知識，還需其他規定性知識的配合才行。

就算你掌握了相當多的物理和化學知識，難道就能以此推演出製作上等剁椒魚頭的方法嗎？

那麼，一個大廚的頭腦中，到底有著什麼樣的知識呢？簡單來說，大廚擁有一個非常複雜的知識體系。比如，他一定得懂食材，有些大廚還很在意食材的產地，必須要去最佳產地尋找相應的食材；他得懂刀，懂得什麼樣的刀適合切割什麼樣的食材；大廚恐怕還要懂點熱力學，他得分析什麼樣的鍋有什麼樣的傳熱特點，適合烹製什麼樣的食物；當然，他最好還具有一定的美學素養，懂得塑造食物的視覺美感，用第一印象征服挑剔的食客。當你把廚師需要的所有知識、技能羅列出來，會發現它們就像一棵樹一樣伸展開來，既繁且廣。

現實世界如此錯綜複雜，完全不同於抽象的數學，是不能僅靠演繹法得來的。它更像一個大型的搭積木遊戲，無數塊積木一層層地堆壘，變成我們所見到的一切。

這些知識的模組中，有些是描述性知識的模組，有些是規定性知識的模組；有些是顯性知識的模組，有些是隱藏知識的模組。只有兼收並蓄、配合使用，才堪當大用。

(聶勇／摘自江蘇鳳凰文藝出版社《精進2：解鎖萬物的心智進化法》一書，圖／畢力格)

本文作者:采銅

(本文摘自《讀者雜誌10月號》)