中天電視民調顯示新北市長侯友宜碾壓其他藍營人選，參選2024機會非常大，民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，各種主客觀資料都顯示侯友宜志在總統，那選民也不用浪費這張選票，讓侯市長可以更自由去下站。

林佳龍說，侯友宜在受訪曾表達「勇於承擔、接受挑戰、全力以赴」， 新北市長選舉後不到半年，就會有黨內初選，一年內就要總統大選，如此頻繁選舉，新北市民希望選的市長，是要做好四年。

林佳龍說，主客觀因素指出侯是國民黨最強總統參選人，既然他會參選，那不用來當新北市長，一樣有參選自由。