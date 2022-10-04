靜宜大學透過「一『念』之間的旅『程』」講座，針對青年在生活中遇到的問題，提出不同的觀點及思考面向。(靜宜大學提供)

方念華主播與程若石神父帶領大家從基督信仰的觀點，針對青年在生活中可能遇到的人際關係，從不同角度來反思。(靜宜大學提供)

楊安仁神父、程若石神父、宋津翰神父及林貴明神父（由左至右），教導大家劃十字聖號祈禱！ (靜宜大學提供)

靜宜校方透過「靈性教育與宗教思維的旅程」計畫，幫助學生運用理性與感性察覺自我的內在經驗，將負面困擾轉化為正面滋養！(靜宜大學提供)

靜宜大學宗教輔導室邀請知名主播方念華與台北總教區華山救世主堂主任司鐸程若石神父，透過「一『念』之間的旅『程』」講座，針對青年在生活中遇到的問題，提出不同的觀點及思考面向；並透過寓言故事、聖經金句等將哲理寄寓其間，藉由對話及問答方式汲取生命智慧，200位名額一開放報名就秒殺！

宗教輔導室主任楊安仁神父指出，這個學期透過「靈性教育與宗教思維的旅程」計畫，將舉辦3次講座，未來將規畫為課程，幫助學生運用理性與感性察覺自我的內在經驗及心理狀態，並啟發思考與轉化，將負面的困擾轉化為正面滋養！

楊安仁說，該校的「靈性教育與宗教思維的旅程」計畫以「善心活」為主軸，期待促進課程活化，並推動創新課程及提供多元學習管道，以激發學生學習動機，提升跨領域多元技能。藉此探討「追求真理—宗教交談」、「終極關懷—當生命與死亡交會」、「靈性修養—正念覺察」及「困境與意義—生命轉彎的地方」等四大主題。

楊安仁表示，靜宜是天主教學校，積極提供師生靈性的教育與生活，剛開始是利用中午時間在主顧聖母堂「愈榮廳」開辦講座，透過活潑生動的主題吸引學生，60個名額常立即額滿。

為擴大活動層面，讓講座及課程融入福音精神與價值觀，特別邀請 IC之音竹科廣播節目《程神父！方念華有問題》主持人程若石與方念華透過寓言故事、聖經聖言等將哲理寄寓其間，活潑生動的對談，深獲師生共鳴！

兩人帶領大家從基督信仰的觀點，針對青年在生活中可能遇到的人際關係，包括愛的正反面、憤怒、論斷、批評、原諒、比較心、忌妒等議題，從不同角度來反思。一開始學生很害羞，不敢主動發表意見，經由互動與抽籤，引導學生打開心門，學生都能侃侃而談，而且言之有物，相當有內涵。

程若石說，耶穌教導我們要原諒人七十個七次，七在舊約聖經代表圓滿，七十個七次也就代表無數次的寬恕跟原諒，這樣可獲得內心的平安喜樂。並當場帶領大家練習，透過深呼吸及吐氣，讓大腦和身體增加更多的氧氣，以改善情緒及思維！

楊安仁強調，目前的講座雖然沒有學分，但參與學生可獲得參加活動認證；未來將規劃成微課程、微學分或數位課程，希望師生也能分享生命經驗、生活聖言及社會關懷實踐，共同追求真理與宗教交談，並探索與學習靈性生命的意義與本質。