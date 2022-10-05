潤唇膏品牌曼秀雷敦推出LINE FRIENDS特別款商品，由超高人氣的LINE FRIENDS明星－熊大、兔兔和莎莉帶領曼秀雷敦LipIce水果潤唇膏閃亮登場，可愛包裝瞬間擄獲所有人的心。
三種水果口味搭配果汁杯造型，加上繽紛顏色、水果插畫以及超萌的LINE FRIENDS明星，除了可愛包裝外，開蓋瞬間就能聞到清新果香，每次拿出來都能有繽紛好心情。「曼秀雷敦LipIce水果潤唇膏LINE FRIENDS特別款」除了有清新水果氣息，更含有多種豐富的唇肌滋養成分。
潤唇膏品牌曼秀雷敦推出LINE FRIENDS特別款商品，由超高人氣的LINE FRIENDS明星－熊大、兔兔和莎莉帶領曼秀雷敦LipIce水果潤唇膏閃亮登場，可愛包裝瞬間擄獲所有人的心。
三種水果口味搭配果汁杯造型，加上繽紛顏色、水果插畫以及超萌的LINE FRIENDS明星，除了可愛包裝外，開蓋瞬間就能聞到清新果香，每次拿出來都能有繽紛好心情。「曼秀雷敦LipIce水果潤唇膏LINE FRIENDS特別款」除了有清新水果氣息，更含有多種豐富的唇肌滋養成分。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。