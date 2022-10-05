曼秀雷敦Melty Cream Lip頂級濃潤柔霜潤唇膏。（曼秀雷敦提供）

潤唇膏品牌曼秀雷敦推出LINE FRIENDS特別款商品，由超高人氣的LINE FRIENDS明星－熊大、兔兔和莎莉帶領曼秀雷敦LipIce水果潤唇膏閃亮登場，可愛包裝瞬間擄獲所有人的心。

三種水果口味搭配果汁杯造型，加上繽紛顏色、水果插畫以及超萌的LINE FRIENDS明星，除了可愛包裝外，開蓋瞬間就能聞到清新果香，每次拿出來都能有繽紛好心情。「曼秀雷敦LipIce水果潤唇膏LINE FRIENDS特別款」除了有清新水果氣息，更含有多種豐富的唇肌滋養成分。