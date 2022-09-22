徐佳瑩餵小鹿吃東西。（亞神音樂提供）

徐佳瑩在ＭＶ中變身小飛俠。（亞神音樂提供）

徐佳瑩變身小飛俠騎單車，馳騁自然與宇宙。（亞神音樂提供）

徐佳瑩推出新歌〈給〉MV，在導演比爾賈的執導下，徐佳瑩戴上安全帽、穿著披風，像個小飛俠一樣騎著單車，她還在超市與梅花鹿相遇，展開一段童真、純潔又充滿愛的旅程。

特別的是，這次MV拍攝現場還有一隻小鹿，小鹿怯生生探索著四周的模樣，讓徐佳瑩大呼可愛，「尤其是牠大大的眼睛，好有靈氣，我餵牠吃東西、跟牠對看的時候，好像會被牠給吸引進去似的。因為拍MV而可以接觸到這麼可愛的小鹿，真的是一個很美好的經驗。」

新歌〈給〉結合了3D動畫特效及黏土定格動畫，精雕細琢三個月才製作完成，徐佳瑩首次嘗試將自己一直都很喜歡的北歐實驗搖滾風格，用華語音樂邏輯來呈現。一開始只是個開玩笑的念頭，「最初亂唱的版本，還假裝自己是『北歐精靈』，那個怪腔怪調你聽到之後可能會很想打人。」沒想到這個天馬行空的想法最後就這樣「玩」成了。

而撰寫歌詞也花了她很大的心力，她希望曲風雖有北歐冷冽感，但詞意要保有溫度和溫暖，將自己一路以來所得到的感動與收穫，透過音樂誠心給予傳遞出去，尤其咬字方面還不能突兀，因此琢磨了很久時間。

錄音的時候，為了營造北歐冰天雪地的感覺，製作人陳君豪不但將錄音室冷氣開到最強，還把所有電腦螢幕同步播放冰島的壯闊風景影片，讓徐佳瑩融入歌曲的感覺。果然最終完成的作品，如願地在有強烈電影感的歌曲中，結合了歌詞裡訴說無私喜悅的大量給予，讓整首歌曲意象磅礡遼闊。