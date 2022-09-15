JJ日前接下年少時心儀的手遊代言。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）相隔3年即將舉辦全新巡演《JJ20》，12月台北站門票秒殺加場又秒殺， 2場共4萬張票搶光光，再度見證金曲歌王實力，JJ開心表示：「真的很想念在舞台唱著歌，和大家一起歡樂的時光。」明年4月出道將滿20年的他，近日接下他年少時心儀的手遊《RO仙境傳說：愛如初見》台港澳代言，更將經典曲〈那些你很冒險的夢〉改編升級成「JJ20版」，以交響樂形式重新打造，且全新MV更帶入了手遊元素，動員60多名演員、耗資近千萬，打造純木工城堡，鐘樓，連地上的沙和草皮都是真實的。

演藝工作全面動起來的JJ，經營的副業Miracle Coffee也將明年在「新加坡藝術科學博物館」成立艦店，而個人品牌「SMG」也與知名NFT 項目「GRAYCRAFT」合作推出全新聯名系列「GC-SMG 專屬機甲 NFT 」， 是GRAYCRAFT「Omega」計畫中 8888 個機甲的首波系列作品，好消息接二連三。

提到 〈那些你很冒險的夢〉「JJ20版」 ，林俊傑表示：「把歌曲打造成交響樂，有點夢幻的風格，讓歌迷朋友更有帶入感，可以一起倒數、期待演唱會。」MV配合劇情需求，JJ有很多衝鋒和揮劍的動作，另一幕他JJ深情彈著古典鋼琴的畫面，更是一路拍到凌晨4點才收工，「花長時間拍MV，已經是20年來，很習慣的工作之一了，我一直很享受跟團隊一起完成新作品，所以人越多，我越有精神」。