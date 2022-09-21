民進黨新竹市長候選人沈慧虹在昨（20）晚間於臉書發出長文，針對高虹安引發學歷歧視爭議，表達感觸。沈慧虹說，那個年代媽媽沒機會讀書、曾被無情嘲笑「誰叫你不讀書」，她感嘆教育不該是傲慢的資本。此文數小時內就萬名網友按讚，留言也破千則，更有許多網友分享自己的求學故事，也有人直言「驕者必敗」。

雲林農家出身的沈慧虹分享，爸媽務農供她唸書，經常賣穀子的錢都還沒收進口袋放熱，就給孩子拿去繳學費。母親也會帶她一起下田做事，她因為天氣熱、身體累，偶爾會耍賴，媽媽就會問她「你要讀書還是種田？」鼓勵女兒唸書。

沒唸書的母親，重視子女教育的原因，沈慧虹說她長大才聽母親分享。原來是幾十年前，媽媽要在郵局需要填一張單子，但因為會寫自己名字，請櫃檯人員幫忙，沒想到換來取笑「誰叫妳不讀書？」母親只能笑笑回應「我不是不讀，我是沒機會讀」，也堅定看著對方「我女兒以後會比你好。」

沈慧虹說，當然不是每一個人都要會讀書、喜愛讀書，但每一個人都可以認真、誠實地面對自己。她所就讀的淡江大學不是首屈一指的頂大，但在大學裡被用心教導，所學能有用地回饋社會。讀書、教育的本質也是讓我們能夠成為更好的人，培育能力貢獻所學給社會，也幫助需要幫助的人，「教育不是讓你成為菁英傲慢的資本。」

沈慧虹分享，作為一個主管，見過許多機敏聰慧的人，卻因家庭因素無法供應繼續唸書，大學畢業就必須求職，所以也碰過不少在出社會多年後才能重返校園的人。這些邊工作邊讀書的辛勞和壓力，只有經歷過的人才會懂。而我也從來不會因為學歷而去貶低任何人的價值。她從事公共事務這麼多年，始終期許自己要做一個有溫度的人，能看見他人真正需求的人。「母親教育我『要對人好』，我也希望這樣的體貼，每個人都有。」

看完沈慧虹的分享後，許多網友紛紛轉貼文章，並表達「我就是家裡無法供應唸書的人」、「台灣的社會需要有溫度的市長」等感想，更有網友直言「驕者必敗」。民進黨雲林縣長候選人劉建國也在文章下留言指出，很多人心裡的感嘆為：「阮不是憨慢，只是『欠栽培』！」現在有了能力和機會，更應該要讓家鄉有更好未來。