23年前921地震震碎了許多幸福家庭，醫師黃軒分享，地震當晚大量傷患湧入醫院，他發現一處病床有名女童獨自坐著，女童父母已罹難，女童乖巧地待著，他於是在休息時不斷陪伴女童到天亮，隔天女童被社工帶走時開口問他名字，他隨手在紙條上寫名字，20年後1名陌生女子拜訪他，手中1張紙條讓他大為感動。

黃軒在臉書公開這段故事，921當晚他驚醒後，決定放下新婚妻子回到醫院加班，當時醫院已湧入大量輕重症病患，他特別注意到1名6歲小女童「小可」，小可當時全身佈滿了瓦壢灰塵，醫護人員說與小可同住的家人全都身亡，小可沒有哭、沒有驚慌，只是眼神空洞地坐在病床，黃軒後來休息時與小可分享泡麵，並抱一抱她，2人就這樣相伴到天亮。

黃軒說，隔天社工人員要把小可帶走時，小可還回頭撲向黃軒，黃軒對小可說「加油，社工姐姐會安排妳回家的」，小可孩終於開口說話，問他叫什麼名字，他隨手用紙條上寫上名字，小可就離開了；多年後的某天，他遇到1名少女，對方開頭就說「黃醫師，好久不見了」，接著從包包中拿出寫了「黃軒」的小紙條，原來小可長大後，就一直憑紙條想找到他，讓他大為感動。

黃軒說，小可這20年來一直惦記著想回來謝謝他，終於在出國進修前真的找到他，他最後感動地寫下「大人世界𥚃，都一直以為小孩不懂事，可知道，小孩有時候懂得珍惜的真情，大人往往都還不比不上呢」；故事感動不少人，網友留言「還好不是只有我邊看邊哭」、「感動，想起了921有多少缺角的家庭，當時的孩子的確都堅強的長大了」、「很感動，一點真心的善舉，會讓人永生難忘」