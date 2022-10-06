金管會公布外資進出最新統計，外資2022年9月淨匯出擴大至約57.69億美元（約新台幣1821億元），連4月流出、續創今年次高。累計第三季淨匯出約162.98億美元（約新台幣5145億元）、前三季淨匯出約224.72億美元（約新台幣7094億元），分創單季及全年新高紀錄。

金管會統計，外資9月淨匯出約57.69億美元，使第三季合計淨匯出達約162.98億美元，超越2008年同期160.12億美元，改寫單季賣超新高。累計前三季淨匯出約224.72億美元，續創全年賣超新高。累計淨匯入降至2071.24億美元，為2020年11月以來近22月低點。

外資1、2月合計淨匯入52.46億美元，使累計淨匯入金額創2348.42億美元新高。然而在聯準會3月升息後，3、4月合計淨匯出115.79億美元，5月雖反手回補26.96億美元，但隨著聯準會二度升息，6月以來連4月淨匯出達188.35億美元（約新台幣5946億元）。

而台股加權指數9月暴跌達11.07％，外資9月再度擴大賣超台股達1614.87億元，其中對上市股票賣超達1515.01億元、對上櫃股票賣超達99.86億元，賣超幅度均較8月1052.51億元、18.97億元大幅增加。

由於外資今年以來僅5月小幅買超台股20.19億元，其餘8個月均賣超達38.18～2431.11億元不等，累計外資前三季賣超台股達1兆1675億元，續創歷年全年賣超新紀錄，其中對上市股票賣超達1兆1131億元、對上櫃股票賣超達544.03億元。