市況谷底盤旋，9月住展風向球近乎平盤，原本應該進入旺季的房市，似乎遜掉了？最新調查顯示，9月房市呈現買賣雙方僵在「敵不動我不動」局面。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，今（6）日正式出爐。

2022年 9月分數為46.1分，對應燈號已經「連14綠」，分數較8 月（45.7分）微增0.4分；風向球六大構成項目呈現「二升、一降、三平」。

其中，預售屋推案量、來客組數分數上揚，新成屋戶數分數下挫，待售住宅建案數量、議價率、成交組數等三項分數則持平。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然風向球分數略增，但若以房市傳統旺季而言，這樣的成績略顯遜色，而遜色的主因是買氣積弱不振，預料到11月選舉結果揭曉之前，買、賣雙方會處在「敵不動我不動」的僵持局面，市況難有明顯變化。

時序已進入傳統旺季928檔，9月預售屋推案量約8 百多億元，預售屋單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-大同「三豐雲迪」、北投「華固上文林」；新北市-板橋「立信天朗」、土城「馥華之丘-光茵」、三重「勝旺升」；基隆市中山區「新橫濱2 」；桃園市-中壢「京美賦玉」和「璞園畾畾青」、桃園「璟都劍橋」、「京懋泰閤」、龜山「鴻廣青」、蘆竹「新潤麗蒔」；新竹縣-竹北「舒曼花園」等案。

9月完工釋出的新成屋戶數僅約3 百戶左右，單一案量逾15億元以上的指標案僅新北市三重「弘暉富川」一案。

風向球追蹤的指標案9月來客組數約23.8組／週，比7月（22.0組／週）增加1.8組／週。

另，8月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約2.1組／週。

何世昌指出，歷年9月原為房市旺季，但今年卻出現「旺季不旺」的情景。

何世昌認為，目前新建案市場觀望氛圍濃厚，業者在等的，恐怕是利空出盡、買氣回升的時機。