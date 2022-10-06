新光三越台北南西店周慶今（6日）登場，業者熱鬧迎賓。（石智中攝）

新光三越南西店周慶登場，廠商預備迎賓。（吳奕萱攝）

新光三越南西店周慶登場，廠商預備迎賓。（吳奕萱攝）

新光三越台北南西店今（6日）周慶首日出現大量排隊人潮。（石智中攝）

新光三越台北南西店周年慶今（6日）正式開打，上午11點開門前就有大批人潮排隊等待，新光三越總經理吳昕陽更首度於周年慶親自在門口迎賓，向進店消費者鞠躬，表達長期以來的謝意，吳昕陽表示，這陣子心裡很感動，非常感謝消費者、員工和廠商們支持，想要面對面表達，為廠商專櫃們打氣鼓勵，去年周慶時還實名制登記，今年已經不需要，人潮這陣子也完全恢復的疫情前水準，業績表現非常可期。

新光三越營業本部副本部長李淑娟指出，今年1到9月對比去年業績成長兩成，也超越2019年的數字，而台北南西店是新光周年慶的指標，也是整年經營客群的成果展，全台新光6家店台北南西、桃園站前、台中中港、嘉義垂楊、台南中山、高雄三多店一起打第一波，也正好觀察北中南的景氣狀況，對於台灣市場趨勢是重要指標。

李淑娟表示，疫情後下半年實體店效益爆發，民眾積極購買上班、運動要穿的服飾配件，社交生活回歸，還有健康類的商品成長也持續很高，彩妝類亦穩定回歸，商品貨量非常充足，化妝品其中香氛類成長非常高，在預購時賣最好，約成長8成，各品牌香氛表現都佳。

吳昕陽說明，雖國際狀況景氣動盪，但台灣消費蠻穩定，整體景氣有感回到2019年，原全年業績目標訂830億元，應會明顯超過，今（6日）首日南西店單店目標5億元，全台6店首日目標15億元。