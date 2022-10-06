國安基金周四召開第114次例行委員會議，就近期國內外政經情勢等因素進行充分討論。本基金自111年7月13日進場迄今，台股表現優於同期間美、陸、港及韓股等其他主要股市，顯示國安基金有助減緩台股大幅下跌衝擊。由於主要國家高通膨問題仍存，加速升息及緊縮貨幣政策等措施，均抑制消費需求，造成經濟成長趨緩，且地緣政經風險升溫，全球股匯市大幅震盪，致台股近期受國際政經相關因素衝擊連帶波動。考量國際政經不確定因素仍多，金融風險仍高，投資信心不足，本基金將持續執行任務，妥慎運用有限資源，以維護投資信心及資本市場安定。

國安基金委員會舉行例會，通過第3季財報，據悉國安基金自7月13日獲權進場以來，至9月底止之累計57天共斥資約117億元護盤，力抗股市空頭。

外資賣不停，國安基金7月12日晚間召開臨時委員會授權進場護盤，當天台股盤中最低13928點，距離今年高點18619點，跌幅達25.19%。而國安基金進場助陣，8月台股一站回萬五大關，但升息、通膨等大環境經濟影響，台股9月26日終場大跌340.19點，收在13778.19點、跌破國安基金防線，10月3日更摔至13273.48的波段新低點；儘管周四台股收紅，但目前仍低於國安基金進場點。