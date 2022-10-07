信評機構穆迪(Moody's)預計，瑞士信貸到今年底，虧損將增至30億美元，核心資本比率(一級資本比率)可能會低於13%的關鍵水準。

瑞信此前已公布，今年上半虧損19億瑞士法朗(約19.2億美元)。今年七月時該行表示，預計2022年剩餘時間，其一級資本比率(CET1)將在13%至14%之間。

穆迪的金融機構部門資深副總裁Alessandro Roccati說，預計瑞信在下半年出現進一步虧損，並且2022年全年虧損將在30億美元，此也意指著，CET1將跌到略微低於13%。

Roccati表示，如果核心資本比率「持續」低於13%，那將對該行構成「負信評風險」，穆迪對瑞信的評級可能會更加負面。

穆迪在今年八月下調對瑞信的評級，此後一直維持對瑞信的負面展望。該下調突顯了，在經濟成長放緩和市場波動的背景下，瑞信要重新配置其投資銀行業務，是多麼的困難。

Roccati說，目前市場環境不支援瑞信重組，也不支援瑞信當前的資本市場業務模式。「不斷惡化的市場環境，也已經影響到他們考慮出售業務的潛在變現價值」。

瑞信正考慮採取措施，將其投資銀行部門縮減為「資本規模較小、以諮詢為導向」的業務，並正在評估出售其證券化產品業務。

過去由於利率較低，瑞士信貸以結構性產品和槓桿融資為重點的美國業務，在過去曾創造鉅額獲利。Roccati說，現在很明顯地，利率明顯的升高，信貸狀況不再那麼的良性。

瑞信在去年遭逢鉅額虧損，其中包括美國理財機構Archegos的違約所帶來的55億美元虧損，以及與英國的Greensill垮台，牽連到價值100億美元的供應鏈基金被迫關閉。