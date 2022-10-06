直播平台『Up直播』位於新加坡的母公司亞洲創新控股集團與特殊項目收購公司（SPAC）Magnum Opus Acquisition Limited（紐約證券交易所代碼：OPA）簽訂業務合併協定，預計於2023年第一季度在美國完成上市。本次業務合併後公司股權價值達25億美金，也是2022年開始至今宣布最大的全球消費互聯網SPAC上市計畫，亞創在全球已有18個辦公室，超過1000名員工，來自五大洲的23個國家。

Up直播自2016年發跡，涵蓋多人視頻和語音聊天室、即時雙向翻譯、以及具有即時動作表情追蹤技術的高精度3D Avatar虛擬形象等創新功能，並是唯一獲得iWIN網路內容防護機構認證的綠色直播平台，短短幾年已遍佈超過150個國家地區，已在全球設立18個辦公室，建立泛娛樂視頻社交平台，亞創旗下的產品多元，除了Up直播外，還擁有新興市場領先的社交約會應用程式CuteU和Lamour，以及跨境電商平台Hekka等。

2021年亞創的收入年增100％，全球加總共擁有超過4億的龐大用戶，躋身互聯網巨頭市場，本次SPAC上市預計總籌集資金將來自OPA以信託方式持有的現金總額2億美元（假設不發生贖回），以及1.5億美元的合併後的資本籌集。這些收益，扣除交易相關成本後，將用於推動亞創的持續增長，包括在台灣及150個國家和地區繼續發展，以及尋求投資併購機會。

亞創首席執行官兼聯合創始人Andy Tian表示，亞創合併上市意味著新興市場的快速增長經驗與成熟的美國上市公司經驗的結合，將使亞創蛻變為全球移動創新的發電站。Up直播台灣執行長葉冠義也指出，『Up直播能快速將台灣的成功經驗複製到全球各地，是亞創拓展的關鍵，相信未來在合併上市後，發展更能翻倍增長。