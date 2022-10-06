在前一個交易日下跌之後，歐洲股市在周四早盤恢復上漲；投資人正在等待更多經濟數據的公布，以及歐洲央行九月的會議紀要，以尋求央行升息速度和路徑的線索。

周四泛歐Stoxx 600指數晨升2.81點或0.70%，為401.72點，追蹤了華爾街隔夜尾盤的升勢。

房地產股和汽車股皆上漲約1.5%，為表現較好的板塊。

歐股在本季開局以來至今上漲約2.85%，表現優於第二季的疲弱。目前市場預計，在歐美喜憂參半的經濟數據之下，主要央行將會採取較不嚴厲的政策。

目前大家都把目光注向歐元區九月的營建活動數據，以及八月的零售銷售表現，兩者都將在今日稍晚公布。

在帝國菸草(Imperial Brands)大漲3.5%推動下，英國富時100指數升0.2%；該菸草公司指出，2022財年的業績符合預期。

瑞士信貸升4.4%，暫報4.29瑞士法朗；摩根大通將瑞銀股票從減持上調到中性。另根據媒體報導，瑞信正在研究出售位於蘇黎世的文華東方酒店。