綽號「北哥」的竹聯幫吳姓大哥涉嫌勾結保險業務員，安排曾參與國片《陽光普照》邱姓臨演在內的數十人前往柬埔寨旅遊，以不實醫療證明，佯稱在當地因登革熱染疫、腸胃炎、車禍受傷住院，詐領旅遊平安險、醫療險理賠，4年詐騙數百萬元，事後保險公司發現有人赴柬3次，卻恰巧發生車禍或生病住院，起疑報警，台北地檢署今依詐欺等罪起訴邱男41人，另吳男因逃匿遭通緝。

檢警調查，該集團由「北哥」吳男、綽號「仙女」的賴姓女子及在柬埔寨經營民宿的男子3人為首，因賴女認為柬國詐騙集團，認有利可圖，3人分別在北、中、南部招攬欠債、需款孔急的民眾，赴柬詐騙理賠金，甚至有人是和詐騙集團談好分潤後赴柬假裝生病，另有人是自付機票住宿費用，向詐團購買不實醫院證明後回台詐保。

吳男等人要求這些詐保人頭必須在柬停留2、3個禮拜後，再以感染登革熱，吃壞肚子有腸胃炎需長期住院診療為由詐保。警方估計，這個詐保集團自2016年到2020年2月疫情嚴峻，各國邊境管制為止，詐保金額初估數百萬元。

由於保險公司對於理賠案件起疑，報警處理，檢警發現該集團林姓男子2016年到2019年間，共去柬埔寨3次，分別遇到車禍、吃壞肚子申請理賠；另有人因欠賭債被迫赴柬詐保，但因申請理賠未過，又被「北哥」逼迫幫忙運毒，另案遭台中地檢署起訴。

檢警還發現，有人聲稱到柬埔寨洽談生意，卻提不出任何相關商業文件，也有人的LINE對話指稱「去做壞事」，還有人明明在住院期間，卻到當地夜店消費、上酒店狂歡，警方將65名被告送辦，其中「北哥」遭通緝，41人被提起公訴，其餘被告獲緩起訴處分。

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