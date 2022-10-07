義大利時尚品牌Bottege Veneta新任創意總監Matthieu Blazy，上任後首系列2022秋冬系列現已陸續於門市上市，其中近期重新開幕的高雄漢神巨蛋店，為全台首間以Matthieu理念打造的全新概念店裝，延續品牌「安靜的力量」理念，將占地70坪的空間塑造成宛若當代藝廊般的氛圍，更以大量鏡面陳設、米色調牆面等使整體空間更顯明亮舒適。

2022秋冬主打鞋款Pillow球鞋，以90年代滑板文化為靈感，如枕頭般的彭潤外型十分療癒，2萬7600元。（Bottega Veneta提供）

向來熱愛藝術的Matthieu 在此次店裝也融入不少藝術氣氛，如在牆面、入口門把上添加些許斑駁的效果，象徵威尼斯的傳統建築，呼應品牌創立的地點;在店門以及黃銅展示架上，則透過錯綜的線條展現格紋視覺效果，店內試衣間內也運用以鸚鵡綠的編織紋理點綴，以此致敬品牌的「編織」元素。

：2022秋冬主打鞋款Pillow球鞋，以90年代滑板文化為靈感，如枕頭般的彭潤外型十分療癒，2萬7600元。（Bottega Veneta提供）

Bottega Veneta巨蛋店大量運用黃銅元素，除一方面呈現品牌標誌性的「編織」元素，另一方面呼應威尼斯的傳統建築。（Bottega Veneta提供）

Bottega Veneta Sardine包款，13萬1300元。（Bottega Veneta提供）

在服裝單品方面，本季主打「PILLOW球鞋」此單品為品牌暌違兩年推出的球鞋款是，主要以90年代滑板文化為靈感，抹去球鞋較為剛硬的輪廓，以蓬潤的外型搭配橡膠鞋底，呈現品牌低調昇華的生活美學，受到不少消費者喜愛，銷售成績甚至超越中國;包款方面，Sardine包以黃銅提塑造流線線條，包身則是品牌標誌性Intrecciato皮革編織，呈現2022秋冬強調的流動性輪廓與精緻工藝。