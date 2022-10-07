隨著全球經濟下行，外界關心台灣經濟今年否能夠保3。工商協進會理事長吳東亮今日表示，「很難講」，目前外銷來說確實是衝擊，不過漸漸邊境開放，政策效果出來，內需部分應該回溫，但是台灣經濟還是比起及他國好。
另外，對於台股的看法，吳東亮表示，美國這一次升息，對世界都會有影響，通膨也相對其他國家好，所以台灣央行升息、台幣貶值的幅度都相對穩定，台股從今年高點18000多點下跌到13000多點，股票已經大幅修正，殖利率也來到5％，台股短期波動難免，但應該會逐漸穩定下來。
隨著全球經濟下行，外界關心台灣經濟今年否能夠保3。工商協進會理事長吳東亮今日表示，「很難講」，目前外銷來說確實是衝擊，不過漸漸邊境開放，政策效果出來，內需部分應該回溫，但是台灣經濟還是比起及他國好。
另外，對於台股的看法，吳東亮表示，美國這一次升息，對世界都會有影響，通膨也相對其他國家好，所以台灣央行升息、台幣貶值的幅度都相對穩定，台股從今年高點18000多點下跌到13000多點，股票已經大幅修正，殖利率也來到5％，台股短期波動難免，但應該會逐漸穩定下來。
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