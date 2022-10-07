美計畫打擊大陸記憶體晶片製造商，但不波及三星和SK海力士。（示意圖/達志影像/shutterstock）

韓媒BusinessKorea此前披露，蘋果將大陸晶片廠長江存儲列人iPhone 14快閃記憶體（NAND Flash）供應商。對此，美國參議員痛批蘋果玩火、背叛。外媒報導，拜登政府計畫對大陸記憶體晶片製造商祭出新管制措施，目的在阻撓北京科技野心和軍事發展，但在大陸設廠的南韓晶片巨頭三星與SK海力士將不受波及。

路透報導，消息人士指出，美國商務部打算本周對大陸祭出最新技術出口管制措施，若長江存儲和長鑫存儲等陸企，要求美國供應商出貨先進記憶體晶片生產設備，商務部將駁回出口申請。

不過消息人士說，美國設備廠出貨給在大陸生產先進記憶體晶片的外國企業所提出的許可申請，將以個案進行審查，代表美國政府可能會允許外企取得先進設備。

知情人士表示：「我們的目標不是傷害非中國企業」。

此舉可望緩解韓國記憶體晶片製造商最大的擔憂，就是美國在試圖阻止大陸崛起、削弱長江存儲，以及保護脆弱的美國記憶體晶片製造商之際，韓廠在中國大陸的製造業務也可能不受到波及。

但兩家韓國記憶體大廠還是擔心逐案審查的標準，存在相當大的不確定性，導致他們與主管機關爭執哪些應該獲准出貨。

新的管制措施鎖定位於中國大陸的動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）晶片製造商。

出口管制專家表示，如果美國商務部發布這些規定，將成為美國出口管制首次針對在中國生產的非軍事用途記憶體晶片，反映出美國對國家安全的擴大解釋。

中國廠占SK海力士約25%及三星約38%的NAND晶片產能，此外，SK海力士有一半的DRAM在中國生產。

NAND快閃記憶體是一種常用的低容量存儲設備，特點是在設備斷電時也能保存數據。蘋果目前使用NAND晶片主要來自韓國三星、SK海力士及日本鎧俠（Kioxia，原東芝記憶體）三家公司

長江存儲去年全球市占率約5%，成為世界第六大NAND製造商，排名在三星、SK海力士、鎧俠、威騰電子（Western Digital）和美光之後。