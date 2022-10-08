新北市長侯友宜今(8)日在臉書憶及小時候陪爸爸在豬肉攤賣豬肉的日子，並表示市場對他而言，有很濃厚的情感，也是他成長的過程當中最美好的回憶。侯友宜提及四年下來，已經改造10座市場，「在保有濃厚人情味底下，導入在地文化、城市美學以及智慧科技，不斷優化環境，帶動市場經濟蓬勃發展」。

「改變的勇氣，這次要從一個菜市場長大的孩子開始說起」，侯友宜今日在臉書PO出《改變的勇氣》第五部曲。他談到，他從小陪著爸爸在豬肉攤賣豬肉，在攤商辛勤的吆喝、叫賣聲中，深深體會到為柴米油鹽打拚的艱辛，黃色燈泡的光、有著歲月痕跡的秤，讓他特別有家的感覺，市場對他而言，有很濃厚的情感，也是他成長的過程當中最美好的回憶。但美好回憶中，卻也夾雜著傳統市場中常見的環境問題。

侯友宜指出，每每上菜市場，他就會想，有一天是不是能讓攤商不用揮汗如雨？客人是否能夠買菜買得更愜意？攤位上的生鮮蔬果和肉品是否能更新鮮衛生？讓大家回家煮呷得更安心？ 擔任新北市長之後，有了主導翻轉傳統市場環境的機會，因此決心把握當下，一刻都不能等！「新北市場改造計畫」勢在必行，這四年下來，已經改造了10座市場，超越原本設定的8座目標，在保有濃厚人情味底下，導入在地文化、城市美學以及智慧科技，不斷優化環境，帶動市場經濟蓬勃發展。

侯友宜說《改變的勇氣》第五部曲，從一個市場孩子的夢，因為信念，因為眾人改變的勇氣和決心，成為翻轉市場環境的事實！每走進一座改造後的市場，攤商們的熱情相待，總是讓他感動不已，「那都是我往前走的最大力量。我知道，我不能停下來，我要繼續向前行，好好做代誌！」