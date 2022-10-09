大陸長征二號丁運載火箭9日7時43分，在酒泉衛星發射中心成功，將先進天基太陽天文台（簡稱ASO-S）衛星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。本次發射也是長二丁型號本年度的第10發任務

據澎湃新聞報導，執行本次任務的長征二號丁運載火箭是由中國航太科技集團八院抓總研製的常溫液體二級運載火箭，起飛推力約300噸，對應700公里太陽同步圓軌道能力為1.3噸，具備在酒泉、太原、西昌三大衛星發射中心不同軌道要求的單星、多星發射能力。

據八院介紹，本發火箭在總結上一發任務工作的基礎上，進一步展開發射場工作流程優化工作。

經與發射場、衛星系統共同商議，將發射場工作分為三階段。裝配操作階段、電測判讀階段和加注發射階段，即一二級箭體恢復和星箭聯合操作為第一階段，火箭電測和衛星電測為第二階段，氣檢、加注和發射為第三階段。據不同階段的工作要點對崗位元資源配置、風險控制措施等進行區分。通過前後方聯動組織開展了針對性的專項複查複算確認工作，確保了型號任務的順利實施。

而此次發射的先進天基太陽天文台（ASO-S）衛星由中國科學院微小衛星創新研究院研製，主要用於研究「兩磁一暴」，即太陽磁場、太陽耀斑和日冕物質拋射的起源、相互作用和彼此關聯，也為災害性空間天氣預報提供支持。