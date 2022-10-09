近2年因新冠肺炎疫情國內外旅遊蕭條，台北市政府為了振興士林夜市，配合台北表演藝術中心開幕，推出士林藝饗券，民眾只要到北藝看表演就能領券，但10月16日使用期限將至，議員發現，尚有約153萬元尚未兌換使用，要求延長使用期限。文化局表示，預估最後執行金額可達約預算500萬的9成，沒有延期必要。

北市議員鍾佩玲表示，由於活動期間票券發放狀況不佳，文化局日前大幅放寬領取資格限制，如今發放期限已屆，統計至10月2日止，面額50元及100元派券總數量分別為1萬8506張及4萬5992張，其兌換總數量分別為8827張及3萬0362張，兌換比例分別為47.70％及66.01％。

鍾佩玲進一步分析，透過台北通發放面額50元及100元派券總數量分別為8069張及2萬7992張，其兌換總數量分別為4236張及2萬0366張，兌換比例分別為56.22％及72.76％；透過悠遊付台北通發放面額50元及100元派券總數量分別為1萬0437張及1萬8000張，其兌換總數量分別為4591張及9996張，兌換比例分別為43.99％及55.53％。

由於士林藝饗券使用期限只到10月16日，鍾佩玲指出，尚有4成票券尚未使用兌換，市府原定活動金額500萬元，有約153萬元尚未兌換使用，如能透過延長使用期限，再衝刺兌換率，將更能達到市府振興士林商圈政策目標，要求文化局檢討，並思考延長期限的可行性。

民眾張先生認為，自己習慣在表演前先去用餐，由於到北藝看完表演後才到拿到券，看完表演已將近晚上10點，當天直接回家，不符合自己的消費習慣，但若當天沒有馬上使用，自己也不會為了使用藝饗券特地前往士林夜市消費，且他發現合作的店家並不多，對他來說沒有誘因。

對此，文化局表示，經放寬領取資格後領券數量大幅增加，兌換率較低恐是因民眾先領取票券，再慢慢兌換使用，近期兌換量有逐漸增長趨勢，經過市場處提供最新資料，預估最後執行金額可達約預算500萬的9成，另活動領券日已順利截止，因此沒有延期的必要，提醒民眾盡早在期限前10月16日兌換完成。