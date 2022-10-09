北門區永隆社區南側抽水井新建工程施工中，預計年底前完工。（台南水利局提供／李俊淇台南傳真）

水利局先行增設移動式抽水機加強抽排。（台南水利局提供／李俊淇台南傳真）

去年8月，3小時強降154毫米的大雨，造成造成北門部分地區積淹水逾10公分，為解決北門區永隆社區逢雨必淹的窘境，水利局邀集雲嘉南風管處、區公所共商解決對策，提出3步驟解決方案，先阻斷3處社區外水灌入，並投入300萬經費興建抽水井，已於8月開工，預計年底前完工。

水利局長韓榮華表示，初期調查發現有3處景觀池連通管匯入，導致減損永隆溝抽水站排洪效能，及1處箱涵淤積段減少通洪斷面，與雲嘉南風管處配合將景觀池連通管封閉，再由北門區公所協助淤積箱涵淤泥清除工作，再後增設移動式0.3cms抽水機組1部，在去年防汛期前完成防汛整備改善。

韓指出，中期計畫為增設蓄洪空間及新建抽水井1座，經協商雲嘉南風管處用地考量地方淹水改善迫切，市府投入經費300萬元，已在8月開工，預計在年底前完工，可為社區增加150立方公尺蓄洪調節空間，配合移動式抽水機組調節水位，可望提升周邊民宅面對短延時強降雨之防洪能力。

曾任永隆社區發展協會理事長王益表示，社區位於八掌溪與急水溪之沖積平原上，地勢平坦，後期因部份建設未與地方整合溝通，阻斷原有排水系統，導致雨量稍大，就能易出現排水不良導致淹水問題，不過近期經改善，已無淹水的問題，但仍需豪大雨測試才能得知是否完善。

水利局表示，未來長期計畫中，將研議利用沉水式抽水機組及自動啟抽裝置進行升級改良，免去災中人為操作風險，讓蓄洪空間利用效率提升，將待本工程完工後籌措工程經費接續辦理。