分局長陳炯志向居民說明治安狀況。（警方提供）

北投警分局日前舉辦社區治安會議，廣邀轄內民意代表、里鄰長、學校、金融機構及各界業者與會，由分局長陳炯志主持，並與士林地方檢察署進行「2022年地方公職人員九合一選舉查察賄選防制暴力」宣導，呼籲民眾反詐騙、反賄選，共同維護地區治安。

會場入口處置放警察大頭娃娃迎賓，民眾熱烈打卡拍照，並在舞台兩側擺放大型警察公仔為活動增添氣氛，會議前更播放由局長親自參與拍攝「富邦智能防詐」及「呼籲民眾防詐」系列宣導影片等，為會議揭開序幕。

北投警方指出，會中除對轄內治安狀況進行分析報告，更針對當前治安重點「防制詐欺，反賄安居」提出報告，讓與會民眾了解警方對防詐、反毒展現出的具體作為。

除介紹「打詐臺北隊」及與台北富邦共同建立「AI智能模型」防詐外，並公布各式新興毒品及社區內毒品人口之特徵，並藉此機會，與轄內各級學校深入探討校園毒品及未成年車手等問題，加強警民合作，以「團體合作」、「深入社區」等措施，形成友善通報網，全力阻詐、掃毒。

北投警方希望透過社區治安會議，與轄內民眾能夠面對面的近距離溝通，直接聆聽民眾對治安的建言，達成警民合作，共同協助維護北投的治安。