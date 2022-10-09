烏克蘭地方當局表示，俄羅斯對札波羅熱發動多枚飛彈轟炸，一夜之間造成17人死亡(也有一說是12死)。澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)在晚間的公間談話痛批「俄羅斯犯了絕對邪惡的罪行。」

莫斯科時報(the Moscow times)報導，札波羅熱市議會秘書庫爾特夫(Anatoliy Kurtev)在電報網(Telegram)留言寫道：「這場襲擊造成至少20座房屋，與50座樓房、建物遭到破壞，已有17人死亡。」

札波羅熱襲擊的死難者人數在各報導有些差異，澤倫斯基和札波羅熱州長史塔魯哈(Oleksandr Starukh )的說法是12人，不過他們提及此事時時間較早，因此隨著搜救行動的展開，更多的受害者可能在廢墟中被發現。

之後救災部門的說法是，大約是7枚俄羅斯飛彈擊中札波羅熱，造成至少17人死亡，有1人是兒童。另有49名傷者仍在住院。

澤倫斯基痛批，俄羅斯刻意轟炸無武裝的平民區，卑鄙、邪惡、野蠻人和恐怖分子的行為。他們必將為罪行負出責任。