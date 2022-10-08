台灣鹹酥雞深受民眾喜愛，目前在台灣生活的俄羅斯正妹娜塔莎表示，以前在莫斯科讀書的時候，曾聽過老師分享台灣的鹹酥雞，讓她一直很想來吃看看，如今嘗試吃過以後，發現真的很好吃，而且她可能是第一個喜歡吃雞屁股的外國人。

來自俄羅斯的娜塔莎（Natasha）昨在YouTube頻道《不要鬧工作室》的影片分享，她很喜歡吃炸雞，在莫斯科念書的時候，聽到來自台灣的老師分享台灣鹹酥雞，讓她感到很好奇，回家上網搜尋發現老師提到的鹹酥雞在台灣隨處可見，因此她暗下決心，有朝一日一定要親自到台灣吃看看。

娜塔莎表示，後來她來到台灣生活，回憶起第一次去鹹酥雞店的時候，發現店家真的如老師所說的一樣，真的什麼都有賣，除了炸雞之外，魚、蟹、蔬菜和內臟通通都有，甚至連Oreo餅乾都可以炸來吃，讓她覺得很神奇。

娜塔莎指出，她來台灣以後第一次吃了無骨鹹酥雞，她認為去掉骨頭的炸雞，非常容易入口，而且灑在鹹酥雞上的調味粉香到不行，是俄羅斯沒有的味道。

後來娜塔莎挑戰了酥炸雞屁股，她吃一顆後直呼「我覺得我是第一個喜歡雞屁股的外國人！」這沒什麼值得討厭的地方，真的好吃。接著她在節目主持人的建議下嘗試吃炸雞脖子，吃之前她說，從未聽過有外國人吃雞脖子，但實際吃了也很好吃。

娜塔莎最後感嘆說，這就是她喜歡炸物的原因，基本上東西炸過以後都很好吃。