國民黨桃園市長參選人張善政今天和總統府前副祕書長在臉書開直播，對於8日晚間現場湧入近2.5萬人。羅智強說，對不起民進黨側翼造謠冷清，也感動民眾熱情聚在一起期盼桃園幸福。呼籲桃園市府要正視解決問題，而不是每件事情都當成小問題。

羅智強說，8日感到對不起又很感動，覺得對不起民進黨側翼，因為他們造謠現場冷清、淒淒慘慘，結果昨天超熱鬧，讓他差一點趕不到會場。也很感動，台下這麼多民眾熱情聚在一起。而台上看到不管是張善政，前總統馬英九，或者其他來賓，凝聚在一起，希望讓桃園幸福，讓台灣善良。

羅智強說，雖然讓桃園幸福、台灣善良聽起來很簡單，但現在好像變成奢求。羅表示，這段時間桃園發生多少公共工程荒腔走板的事情，請他們正視解決，結果對手鄭運鵬說張善政只看小問題。羅智強說，這些怎麼會是小問題，如118名小朋友打錯疫苗就是馬虎，因為每件事情都看成小問題，就變成大問題。

對於疫苗打錯，張善政表示，沒有通知家長疫苗打錯，只是稱關心小朋友狀況，這很嚴重，萬一小朋友是敏感體質，又沒跟家長說打錯疫苗，警覺心會沒這麼高，但嚴重會出人命。他說，當然沒出人命很慶幸，但是不能姑息大事化小，不把人命當回事。

張善政表示，若他主政，會列案管理追蹤，每隔幾天就要問身體狀況，必要就體檢，到了一定期間過了為止，一定要讓家長放心。

張善政也說，民進黨網軍很奇怪，他們不知道8日晚會有電視轉播、網路直播，這麼容易騙人嗎？這是睜眼說瞎話。張表示，網軍習慣造謠再造謠，沒想過容不容易被揭穿，根本DNA就是造謠。張善政又說，原來晚會規畫1萬人出頭，結果是兩萬五到場，他也預告北區造勢大會在10月22日晚間7點到9點，邀請大家見面。