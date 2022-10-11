由於政策緊縮及地緣政治風險的前景讓投資人情緒承受壓力，美國股市今天收盤延續上週末跌勢，4大指數都下挫。

道瓊工業指數下跌93.91點或0.32%，收29202.88點。

標準普爾指數下挫27.27點或0.75%，收3612.39點。

那斯達克指數重挫110.30點或1.04%，收10542.10點。

費城半導體指數挫跌81.41點或3.45%，收2275.34點。（譯者：陳彥鈞）1111011