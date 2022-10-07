在各界急切等候就業數據出爐，並細思它對美國貨幣政策有何影響前夕，華爾街股市主要指數今天收低。

道瓊工業指數下挫346.93點或1.15%，以29926.94點作收。

標準普爾500指數挫跌38.76點或1.02%，收3744.52點。

科技股那斯達克指數下滑75.33點或0.68%，收11073.31點。

費城半導體指數下跌14.77點或0.59%，收2508.84點。（譯者：楊昭彥）1111007