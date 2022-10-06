在能源以及晶片族群拉抬下，日本股市6日已連續4個交易日走高，早盤結束時，日經指數收27,370.37點，漲249.84點或0.92%，一度來到兩周新高。東證收1,928.08點，也漲15.16點或0.79%。

野村證券認為，日經指數本周有機會跌到200日均線下方，從技術線型來看，靠大型類股拉抬的日經，若要突破27,500點再向上攻的阻力不小。

一度上漲1.31%的日本能源股，靠著自2020年以來，OPEC+同意再度大幅減產，國際油價也應聲重回數周新高點。另外，受到美國費城半導體指數收漲0.94%激勵，晶片類股內東京威力科創大漲3.2%，愛德萬測試也漲3%左右。

權值股的軟銀漲2.8%，迅銷也漲0.87%。外傳瑞穗金融集團將收購樂天集團旗下的樂天證券20%股份後，樂天股價大漲5.04%。不過，尚未正式定案的瑞穗則在平盤附近游走。