「本土劇女神」曾莞婷擁有美麗的外表和火辣身材，過去10多年長期出演本土劇，收穫大票死忠粉絲，近來也跨足商業領域，可以說是事業得意。曾莞婷昨（9）日為了在開拍前玩一波，她現身台南街頭，大嗑在地美食，這場報復性旅遊也讓她拍了不少美照，並在社群平台曬出裸背，讓網友直呼受不了。

曾莞婷在IG上貼文她寫道：「真的可以在這賴上一整天」，並曬出一系列在台南旅館的照片，只見她穿著大地色寬鬆的細肩帶長洋裝，露出白皙的雙臂，她坐在不同的場景中拍照，有在樓梯上靠著書櫃、或是窩在圓沙發，看起來又性感又慵懶，令人驚豔的是，這件洋裝在背後開深裡面真空，可以看見曾婉婷的白皙裸背及側面超兇雪白曲線，這個亮點也讓網友們紛紛讚嘆太辣了。

許多網友熱烈的回應，「正面不好看，背面亮點大，好想背環抱」、「好辣，要留鼻血了」、「散發著費洛蒙的生物老師」、「舔屏了啦！」、「小仙女妳又從仙界偷偷留下來玩了吼」、「後面有拉鍊拉嗎？我可以幫忙嗎」、「最後一張轉身的側拍太美啦」、「莞婷女神的美背太犯規啦」