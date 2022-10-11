饗賓餐旅集團擴大外帶業務，疫情期間催生的「饗帶走EATOGO」外帶外送平台，祭出挑戰市場最低5％平台服務費，讓上架店家不僅享有平台曝光福利，同時還能共享饗賓「iEAT饗愛吃」APP 130萬用戶開發更多潛在客戶群，目前已有包括莫凡彼餐廳在內的15家特色餐廳加入，要在後疫情時代全力衝刺外帶外送。

疫情改變了民眾的消費習慣，根據經濟部統計資料顯示，2021年國內餐飲年營業額7280億元，受疫情衝擊年減6.4％；但「外送平台」營業額不減反增，總產值超過300億，年成長率高達293.78％、逼近3倍，富比世甚至預估2025年全球外送市場可達2千億美元，遠遠超車其他產業。2021年三級警戒，餐廳禁止內用，饗賓堅持不裁員、不減薪、不放無薪假，為繼續維持營運積極發展數位轉型，在短時間內催生出「饗帶走EATOGO」外帶外送平台，全力拚外帶外送。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，「2021年三級警戒禁止餐廳內用下營業額僅剩5％，但在創立『饗帶走EATOGO』外帶外送平台，全員全力衝刺外帶外送下，2021年7月創造了令人振奮的1億元營業額。於是，在饗賓『提升餐飲人，改變餐飲業，讓台灣因饗賓更美好的』的使命與願景下，為了讓餐飲同業有更好更健康的收益，我們廣邀優質餐飲同業一起加入，目前已有15家餐飲同好加入。」

一般外送平台針對餐廳業者每單收取30％～35％服務費，另外再酌收上架費跟使用費，曝光版位的廣告支出也會向上架的餐廳業者索取。為了不讓店家的獲利遭平台高抽成壓垮，「饗帶走EATOGO」5％平台服務費，挑戰市場最低，讓上架店家不僅享有平台曝光福利，同時還能共享饗賓「iEAT饗愛吃」APP 130萬用戶開發更多潛在客戶群。「饗帶走EATOGO」並結合機車物流老大哥「全球快遞」提供餐廳方圓五公里內的美食外送，採用合理運費，避免變相將成本轉嫁用戶端。

「饗帶走」嚴選15家特色餐廳以及饗賓八大品牌「饗食天堂」、「饗饗」、「旭集」、「果然匯多國蔬食」、「小福利火鍋會所」、「開飯川食堂」、「饗泰多」、「真珠台灣家味」等，提供中西日式甚至連蔬食、火鍋、披薩等，都能輕鬆享用的多樣化精緻料理，例如：主打現點現做的「莫凡彼餐廳」，提供酥脆德國豬腳、北義家常料理義式燉飯及西班牙國民美食－海鮮烤飯等異國美食。

浮誇系的日式火鍋「享鍋酒館」，提供獨門中藥熬煮的海鮮湯頭，搭配每日急送的新鮮，滿足老饕味蕾；網路享譽盛名的知名網美餐廳「陽光皇后」，招牌必點菜「熱舞王妃烤全雞」運用十幾種醃料醃製48小時以上，高溫烘烤後外酥內脆，一口咬下雞汁噴發；「SAIKABO」則透過「饗帶走」將韓國旬彩家庭料理直達快遞送到消費者家中；如果想吃「PINO PIZZERIA RISTORANTE」最地道的薄脆「羅馬式披薩」或是厚彈「米蘭式披薩」，使用「饗帶走」就能輕鬆享美食。「饗帶走EATOGO」不只提供餐廳美食，中壢中原商圈的「金讚魯肉飯」，不用出門動動手指頭，噴香庶民美食速速到府滿足。

為歡慶雙十國慶，饗賓聯手同業們共襄盛舉，一起推出「饗帶走EATOGO 雙十慶」優惠活動，即日起至10月31日，只要消費滿1010元，即贈送美味私房菜。請速速一指下訂，就能輕鬆在家享用中西日式甚至火鍋、蔬食等各式美食。