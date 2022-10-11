防人員火速到場，佈起水線將火勢撲滅，再上3樓陽台，利用共生面罩將雙親帶下樓。（消防提供／李奇叡新北傳真）

新北市土城區中州路12巷內一棟3樓鐵皮加蓋透天厝，今早7時58分客廳突然起火，黑煙不斷竄出，幸好該住戶裝有住警器，當時在2樓房間的林姓大姊聽見聲響，馬上呼喊住在3樓鐵皮屋加蓋的雙親和二妹逃生，並和鄰居一起用水管滅火，最後未造成嚴重傷亡。

據了解，當時大姊和二妹一同從2樓陽台跳下逃生，並開始滅火，但雙親因樓梯充滿濃煙，待在3樓前陽台待救，消防人員火速到場，佈起水線將火勢撲滅，再上3樓陽台，利用共生面罩將雙親帶下樓，檢傷後4人皆意識清醒，僅雙親、二妹因吸到些許濃煙，3人預防性送往土城長庚醫院，目前並無大礙。

警方表示，該住戶為一家6口，屋主大哥、小兒子當時剛好出門上班、上學，未受到波及，而起火原因疑似是昨晚屋主將照明設備充電，睡前未將電線拔除，導致電線走火，現場燃燒面積約1平方公尺。

新北市消防局頂埔分隊小隊長黃哲諭表示，本案因1樓裝有住警器，避免憾事發生，呼籲透天厝應該每1層至少都要安裝住警器，才能在火災危急時，發揮其聲響作用，提醒民眾儘快逃生，維護全家人生命財產安全。