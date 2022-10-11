今（11）日是國際女孩日，也是台灣女孩日，新北市長侯友宜也參與了「新北女孩勇敢逐夢」的活動，聆聽新北女孩們築夢踏實、突破自我、發揮無限影響力的故事，他並提起過去擔任警察時女性同仁「沒在怕的，女生也可以做任何事」的這句話，強調性別不該是阻礙人生夢想的絆腳石。

侯友宜特別提到，機師李信燕從小就懷抱著飛行夢，即使在早期社會女性鮮少有成為機師的機會，但她從不畫地自限，一路朝著夢想努力前進，在淡水求學時主修航太，後擔任地勤工程師邁開夢想的第一步，最後在累積了相關知識後，考上航空公司培訓飛行員，靠毅力與意志力證明了「別人可以，我也可以！」

同時侯友宜也回想起在過去當警察的日子，最常聽到女性警察同仁說的一句話，也是「沒在怕的，女生也可以做任何事！」讓他直呼，每每都可以感受到女性強大的力量與魅力，更看見她們勇敢活出自己最喜歡的樣子，在不同領域中發光發熱。

最後侯友宜喊話，性別平權意識要從小做起，在各行各業闖出一片天絕非難事，性別不該是阻礙人生夢想的絆腳石，「女孩們，勇敢逐夢吧！」