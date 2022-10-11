車輛撞擊後一度冒出黑煙，所幸路過民眾利用滅火器協助撲滅沒有讓車輛燃燒。（新北市消防局提供）

國道1號南下39.7公里林口交流道，今（11）日下午4時許發生一起自撞車禍，1輛銀色箱型車自撞路肩護欄後，往內側車道滑行，撞擊中央分隔護欄後停下，車輛並冒出黑煙，其他路過民眾擔心車輛會起火燃燒，趕緊協助將車上的70多歲男子拉出車外，並通知消防隊到場協助。

不過救護人員到場後發現，該名男子已經失去呼吸心跳，趕緊將他送往醫院搶救，但根據男子身上沒有明顯外傷的情況研判，很可能是在撞擊之前，就已經因身體不適而導致突然失去呼吸心跳，後續才發生車禍，不過詳細的車禍原因還需要警方調查釐清。