國一北向桃園段車禍！ 1轎車自撞翻覆 1人送醫 10:412022/09/27 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北上49.5K處，今天早上9時28分警方接獲報案，1轎車疑似自撞翻覆。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上49.5K處，今天早上9時28分警方接獲報案，1轎車疑似自撞翻覆，警方獲報立即趕往現場，並通知消防隊，傷者頭部撕裂傷送醫，事故已經排除，詳細肇事原因仍需調查。 運將顧聊天連撞4車 騎士衰遭撞飛「雙腳朝天」慘狀曝光 苗栗台3線死亡車禍！22歲騎士疑轉彎失速 自撞電線桿送醫不治 轎車跨雙黃線撞飛機車騎士 網友斥殺人 #桃園 #國道1 #轎車翻覆 #49 #5K 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北轎車、水泥車爆口角糾紛 持鐵鎚追打畫面曝光 15:442022/09/26 社會 鳳記全電式三層中空成型機 三能優勢 04:102022/09/27 產業特刊 穩坐台商龍頭 土耳其MAKTEK展區 擴大一倍 04:102022/09/27 產業特刊 搶中型SUV 進口車商Q4衝 04:102022/09/27 產業特刊 未能保護兒童隱私 英擬對TikTok祭2,700萬英鎊罰款 22:122022/09/26 財經 越洋訪問／安七炫曝SM理事工作內容 新專輯一首歌錄3個月 20:462022/09/26 娛樂 E-bike風潮未退 桂盟樂看後市 04:102022/09/26 證券．權證 普丁動員俄羅斯人氣炸 克宮認「錯」了 09:492022/09/27 國際 《半導體》PMIC下季仍不妙 外資示警這2檔 11:002022/09/26 財經 影》俄羅斯大規模校園槍擊釀數十死傷 兇嫌有「這符號」 16:312022/09/26 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。