受大小朋友喜愛的紙風車劇團，接受屏縣府邀約以屏東為主題編製《屏東幻想曲》，將於29日在屏東藝術館登場，並免費開放民眾入場。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

受大小朋友喜愛的紙風車劇團，接受屏縣府邀約以屏東為主題編製《屏東幻想曲》，將於29日在屏東藝術館登場，並免費開放民眾入場，但有限定名額，一般民眾限量500人，13日11點起於縣府文化處官網報名。

屏縣府指出，紙風車劇團於1992年由劇場資深編導李永豐和一群藝術工作者共同創立，多年來致力於創造台灣兒童戲劇夢工廠，運用肢體、圖像、節奏、色彩組合出紙風車式的獨特風格，每次演出總是吸引大量觀眾，帶給大、小朋友無限歡樂及美好童年回憶。

為此，縣府文化處邀請紙風車劇團編製《屏東幻想曲》，以呈現紙風車經典演出片段，有結合彩帶與黑光的「歡樂春節」，與「屏東在地故事」以戲劇、舞蹈、音樂的方式，讓孩子可以從演出的內容中了解屏東的歷史。

此外，還有「黑光幻想曲」以黑光棒轉化成代表屏東的特色圖形，讓孩子在觀賞的過程中，愛上成長的故鄉—屏東。縣府稱，盼多樣化的演出方式，讓孩子感受表演藝術的美好，在演出中呈現紙風車多元的劇場表演形式，開創孩子藝術美學的視野。

文化處表示，《屏東幻想曲》將於29日演出2場次，早上10點30分為屏東藝遊卡會員專屬場次，僅限卡友報名，18日報名截止，共500名，另下午3點場次開放一般民眾報名，26日截止，該場也500名，該劇特別結合2022年屏東戲劇人才培訓計畫的學員們共同演出，鼓勵學員用自己的語言、說自己家鄉的故事、服務家鄉的小朋友，精彩可期。