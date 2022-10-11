俄羅斯連續第二天對烏克蘭發動大規模飛彈攻擊，烏國中部第聶伯羅州（Dnipropetrovsk）地方首長表示，俄軍今天的攻擊導致能源設施「嚴重」受損。

法新社報導，第聶伯羅州長列茲尼琴科（Valentin Reznichenko）在社群媒體發文表示：「俄軍向巴甫洛格勒（Pavlograd）和卡米安（Kamian）地區的能源基礎設施發射飛彈，造成嚴重破壞。許多村莊仍沒電可用。」

烏國軍方南部司令部表示，俄軍也向尼古拉耶夫（Mykolaiv）及敖德薩（Odessa）地區發射飛彈，對能源基礎設施造成破壞。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，烏國軍方表示：「在前半天的大規模攻擊中，敵人向烏克蘭南部發射16枚巡弋飛彈…還向關鍵基礎設施地點派遣2架自殺無人機。」

在無人機和飛彈攻擊後，文尼察（Vinnytsia）地區的2個類似地點也遭到破壞，還有2名工人受傷。

與此同時，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天表示，俄軍佔領的烏國札波羅熱核電廠副主管馬蒂紐克（Valeriy Martynyuk）遭到俄軍綁架，並被拘留在某個未知地點。

由於許多能源設施遭到俄軍攻擊，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）今天在Telegram上發文，呼籲民眾節約用電。他說：「請大家再次配合限電措施。在高峰時段（下午5時到晚間11時），請不要打開高耗電設備。」