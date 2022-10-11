英國政府通信總部(GCHQ)主任弗萊明(Jeremy Fleming)罕見在演講中提到，普丁在戰爭中犯的錯誤，主要歸咎於他在國內的權力大到無人能管，近日對基輔市中心猛攻，導致俄軍彈盡援絕，烏克蘭正在扭轉情勢。

Russia is in a “desperate” position in its war in Ukraine and is running out of weapons and allies, according to the U.K.’s Director of GCHQ Jeremy Fleming. https://t.co/o0moQAKjWI — ABC News (@ABC) October 11, 2022

綜合BBC、英國《衛報》（The Guardian）報導，弗萊明難得將注意力放在俄國總統普丁身上，認為戰爭無疑給俄羅斯帶來龐大成本，因為克宮內部幾乎沒有任何具影響力、挑戰力的聲音，來證明這位領導人的決策存在瑕疵，即便他們面對戰爭的進展感到焦慮，普丁的地位仍屹立不搖。

然而，俄國人民似乎開始理解普丁的軍事行動所造成的後果，他們眼睜睜看著普丁參與高風險戰略，而犯下致命錯誤。

還提到，與俄國大外宣塑造出來的美好，似乎與事實相距甚遠，包括戰場上與網路世界，烏軍用行動扭轉局勢。

昨日(10)早上，超過84枚飛彈劃破基輔市中心上空，在克里米亞大橋爆炸案後，普丁在鏡頭前公開承認襲擊正是「報復行動」的一環，至今傷亡人數攀升至11人。

許多西方情報機構認為，俄羅斯在數個月的戰事中付出代價，現階段已筋疲力盡，加上局部動員令徵兵人數不足，顯示出絕望跡象。