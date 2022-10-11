英國知名情報機構負責人發出警告稱，俄羅斯入侵烏克蘭固然是緊迫威脅，但是中國的數位技術快速發展，在控制異議、攻擊衛星系統、操縱數字貨幣和跟蹤個人的能力都越來越強，一旦對台灣發動戰爭，這些技術可以有效躲避或化解西方國家的制裁措施。

《紐約時報》報導說，曾以破解納粹英格瑪密碼而聞名的英國情報機構「政府通信總部」（GCHQ）專精於電子情報收集與網路技術，這個相當於美國國家安全局的情報機構負責人傑瑞米．弗萊明（Jeremy Fleming）表示，他對中國會在多大程度上支持俄羅斯的侵略表示懷疑。

即將在近期發表演講的弗萊明接受採訪時表示，「我不認為這是一種沒有上限的關係」，鑒於俄羅斯在戰場上的慘淡表現和殘暴行徑，中國「需要權衡繼續與俄羅斯保持緊密聯繫的利弊」。

報導說，弗萊明在英國情報部門工作了30年，很少在公開場合發言。他表示，俄羅斯是「破壞者」，而且「目前的行動是不可預測的」。但是俄羅斯軍隊的表現暴露出嚴重的弱點，普丁的決策「有缺陷」，軍隊「精疲力竭」，依賴動員30萬「沒有經驗的應徵士兵」，這些都證明普丁「身處絕境」。而且「俄羅斯民眾也開始理解這一點了」，他說，「他們看到普丁對形勢的誤判有多嚴重。」

弗萊明警告說，西方盟國已認為自己正與世界上另外兩個主要核大國直接競爭，在這兩個國家中，顯然俄羅斯更好對付。

他說，一直到近幾年，大多數歐洲國家因為經濟因素避免公開批評北京，德國尤其如此。就中國而言，即將召開的中共20大可能是中國跨入歷史新階段的時刻，美國及其盟友可能很快就會發現，他們在一系列關鍵技術上遠遠落後於北京，無法保持對北京的軍事或技術優勢。

他指出，中國開發出可用於追蹤交易的數字貨幣是個重大轉變，可以「使中國在一定程度上逃避目前針對俄羅斯普丁政權的制裁」。這是中國從烏克蘭戰爭中「吸取教訓」的一個例子，如果中國決定對台灣採取行動，促使美國及其盟友進一步努力在經濟上孤立它，那麼它可能就會開始應用。

弗萊明還描述了中國「強大反衛星能力的行動，其原則是在發生衝突時阻止其他國家進入太空」。

報導表示，弗萊明最大的警告是有關對中國企業的依賴，這些企業公司與中國政府密切相關，例如華為。拜登政府宣布全面限制向中國出售半導體技術，希望削弱北京獲得超級電腦、先進武器和人工智慧應用所需的關鍵技術的機會。這一跡象表明世界上最大的兩個經濟體在技術優勢方面發生衝突之迅速，中國認為先進電腦和半導體技術對其長遠目標至關重要，美國試圖在這些領域建立控制權。